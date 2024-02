La storia del Festival di Sanremo in mostra a Forte Santa Tecla

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Life&People.it 74 anni della kermesse musicale più famosa d’Italia in; in concomitanza con l’inizio deldi2024 si è aperta a“Ilsi”, esposizione allestita per celebrare non solo ladella rassegna, ma anche cent’anni della radio e i settanta della televisione attraverso abiti di scena, pezzi di scenografia ma anche diversi modelli vintage. Cinque stanze per ripercorrere ladelL’exhibition, organizzata dalla RAI, racconta un percorso – articolato in cinque sale – della rassegna, a partire dagli esordi nel 1951 fino ad arrivare alle recenti (e convincenti) edizioni targate Amadeus. L’idea è sviluppata dalle Direzioni ...