“La scatola magica” racconta la storia del Teatro Ariston di Sanremo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Life&People.it Un luogo culto, culla della musica, aneddoti e momenti indimenticabili. Ladeldiè ladi tutti noi. Solitamente è un cinema, ma, all’inizio di ogni anno la struttura ospita la kermesse musicale più importante d’Italia: il Festival della Canzone Italiana, accogliendo al suo interno migliaia e migliaia di ospiti, artisti e addetti ai lavori. Uno spazio che trasuda arte in ogni dove,to in un libro (“La” di Walter Vacchino) che ne riassume i momenti più significativi. Una multisala nata negli anni Cinquanta La nascita dell’si deve al commendatore Aristide Vacchino che, negli anni Quaranta, decide di acquistare il terreno per costruire un ...