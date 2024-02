La sanità e le lunghe attese per farsi curare

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Soffrire di una malattia in Italia significa rivolgersi a ospedali pubblici che però hanno tempi lunghissimi e (spesso) non forniscono i trattamenti necessari. Così, a caro prezzo, si sceglie il settore privato. Oppure si cambia regione, con altrettante costose trasferte. E chi non ha soldi? Aspetta. Un reportage. «Dovevo scegliere se mettere il piatto in tavola, o andarmi a fare la Tac. Indovini lei che cosa ho preferito». Parla così Simonetta G., 73enne napoletana cui è stato diagnosticato un tumore la scorsa primavera. «Ho la pensione minima, i soldi per andare privatamente non ce li avevo e così mi sono messa in coda all’ospedale. Chissà se mi chiameranno prima o dopo il funerale». Le parole di Simonetta rappresentano con teatrale amarezza la situazione in cui si trovano ogni giorno migliaia di persone. «Oggi sono tre milioni gli italiani over 65 che, quando devono usufruire di ...