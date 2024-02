La Salernitana piazza il colpo Manolas | no di Mustafi | Sabatini convince l’ex Roma e Napoli

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Lamette a segno ilKostasdagli svincolati. L'exè atteso domani in città per le visite mediche e la firma. Dopo il no di, poco convinto della destinazione,ha riallacciato i contatti col difensore greco fino a chiudere l'accordo.

La finestra invernale di calciomercato si è chiusa da diversi giorni, ma la Salernitana continua a muoversi alla ricerca di un difensore svincolato da ingaggiare. Dopo i tentennamenti di Shkodran Must ...Sampdoria, l’ex difensore e obiettivo di calciomercato, Shkodran Mustafi, nel mirino della Salernitana: ora è lotta tra lui e Manolas per far coppia con Boateng Non solo… Leggi ...La Salernitana ha chiuso l’accordo per l’arrivo da svincolato di Kostas Manolas, difensore centrale ex Roma e Napoli Dopo Boateng, Walter Sabatini piazza un altro importante colpo a zero. Secondo quan ...