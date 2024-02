La rinascita di Mps | utili oltre i 2 miliardi nel 2023 e dopo 13 anni torna al dividendo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Sembra una vita fa quando, solamente a fine 2022, Monte dei Paschi di Siena arrancava con una perdita da 178 milioni. Oggi è tutto diverso e Mps ha vissuto, come tutti gli istituti, un anno da favola nel, tanto da essereta –ben 13– al. I conti dell’istituto di Siena per ilparlano chiaro: l’utile netto è pari a 2,052di euro. Sialcon duedi anticipo rispetto al target previsto dal piano. La cedola sarà di 0,25 euro per azione per un totale di 315 milioni, previa autorizzazione della Bcae e approvazione dell’assemblea dei soci. Il titolo,i conti, scatta in Borsa e a metà mattinata supera il 5% di rialzo. Mps esulta per i conti ...