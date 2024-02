La ricerca di mediazioni guida il quarto mese di guerra a Gaza Conversazione con Dentice

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) “Siamo tutti scettici sul fatto che si possa arrivare a un punto nei prossimi giorni, ma speriamo avvenga nelle prossime due settimane”, dice un funzionario statunitense alla NBC News mentre commenta come “generalmente positiva” la risposta di Hamas alla mediazione che Stati Uniti, Egitto, Qatar e altri Paesi stanno cercando di trovare tra il gruppo armato e Israele. Che però storce il naso alla proposta di accordo per ora sul tavolo – e lì il cruccio, secondo le fonti, è se mantenere aperto uno spiraglio di dialogo oppure farlo saltare quel tavolo. Molte delle proposte avanzate da Hamas per raggiungere una tregua e il rilascio degli ostaggi catturati durante l’attentato del 7 ottobre – che ha dato il via alle ostilità, e alla risposta violentissima di Israele – sono considerate “inaccettabili”. Per lo Yedioth Ahronoth, media israeliano solitamente ben informato, il gabinetto di ...