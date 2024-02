La retromarcia del Psi Addio al Campo largo Virata verso Monni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Nel giorno dell’appello all’unità e all’argamento della base di Vittoria Ferdinandi – candidata a sindaco del centrosinistra –, arriva la prima: a quanto pare, infatti, il Partito socialistra guidato da Federico Novelli, si sfilerà dal "Patto avanti" presentato un paio di settimane fa con Pd, Cinquestelle e Sinistra-Verdi, L’assemblea comunale dell’altra sera ha deciso che il metodo adottato per la scelta della candidata non è stato condiviso fra tutte le forze in("lo abbiamo appreso dai giornali") e in più la stessa figura della 37enne perugina, non convince il Psi. Da qui la "frenata" dei giorni scorsi fino alla. Al punto che lo stesso Psi potrebbe decidere di confluire nella lista (o liste) di Massimo(servizio qui sotto) e lasciare definitivamente il...