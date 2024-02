La protesta pacifica dei trattori invade anche Jesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)(Ancona), 7 febbraio 2024- “Incolti sarete voi, no le nostre terre”. E ancora: “L’agricoltura è la base della cultura”. Unamassiccia, rumorosa e colorata si sta svolgendo alla periferia diin via don Rettaroli con alcune incursioni a piccoli gruppi di mezzi agricoli nel traffico cittadino. Si tratta di una manifestazione spontanea, organizzata solo con il passaparola, in questo caso su una chat via WhatsApp, che ha raggiunto oltre mille adesioni in tutte le Marche. Una settantina i mezzi agrcoli presenti oggi in città, oltre duecento le persone. Gli organizzatori, guidati da un'agricoltrice di Chiaravalle Elisa Fulgenzi, hanno avuto dalla questura il permesso per fare un presidio statico, senza cortei, ma ogni tanto un piccolo gruppo diparte verso la città dove trovano per lo più applausi ...