La protesta degli agricoltori arriva a Sanremo | “Saliremo sul palco dell’Ariston”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), 7 febbraio 2024 “Accettiamo la proposta del direttore artistico del Festival diAmadeus il quale ha proposto di accogliere una delegazione disul“. Lo comunica, in una nota, il coordinamento nazionale di Riscatto agricolo annunciando che “una delegazione di circa 15 trattori partirà dal presidio di Melegnano questa sera verso le ore 20 e raggiungerà in nottata“. “No, non ritratto“, risponde sorridendo Amadeus a una domanda di Enrico Lucci, inviato di Striscia la notizia, che ironizza su una presunta irritazione del ministro Lollobrigida nei confronti del festival per l’invito ai trattori. “Ho saputo che èta la Mucca Ercolina. Ho sempre detto che le porte sono aperte, se qualcuno vuol salire lo può fare”.