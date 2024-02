La prof accoltellata I genitori del ragazzo | Non riusciamo a capire cosa gli sia successo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L’incredulità per un’aggressione assurda, forse pianificata per mesi in attesa del momento giusto per colpire, scatenata da una bocciatura poi revocata. La lotta per ristabilirsi, il "grande dolore" e la sensazione di essere scampata alla morte. "Non ho ricevuto minacce da lui in passato – avrebbe confidato Sara Campiglio ai familiari – non credevo assolutamente di essere in pericolo, altrimenti avrei preso provvedimenti. Devo riprendermi e ristabilirmi, poi tornerò a fare il lavoro che svolgo da trent’anni, quello dell’insegnante. Sono dispiaciuta, anche per lo studente". Un’insegnante che ha sempre lavorato con passione, occupandosi del sostegno ai più fragili tra gli studenti dell’istitutoessionale Enaip di Varese, che lunedì mattina è stata colpita alla schiena con tre fendenti dal 17enne che ora risponde dell’accusa di tentato omicidio, con la ...