La principessa Anna omaggia la mamma Elisabetta indossando una sua giacca

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La sorella di re Carlo III, per la sua ultima uscita pubblica, ha attinto dal guardaroba della madre scegliendo unaviola. L'ultima volta che la defunta sovrana ha indossato quel capospalla risale al 2006, in occasione di una crociera che fece con la famiglia, figliacompresa

Intervistata per il documentario Charles III: The Coronation Year della BBC, la principessa Anna ha anche condiviso alcuni dettagli che riguardano ... (velvetmag)

Non accade tutti i giorni di imbattersi in aeroporto in una principessa Royal, e soprattutto una che si porta da sola borse e valigie. Ma è successo ... (iodonna)

Carlo III è in ospedale per un intervento alla prostata, e Camilla è al suo fianco. William ha cancellato tutti gli impegni per stare vicino a Kate, ... (iodonna)

Mentre Re Carlo III continua il trattamento dopo la diagnosi di cancro nella residenza di campagna a Sandringham nel Norfolk, Inghilterra orientale, ...Il principe Harry, duca del Sussex, ha rivisto ieri suo padre, il re Carlo III, per la prima volta dopo 16 mesi. L'incontro è stato breve e nessuno sa come sia andato. Harry, che non ...DAL NOSTRO CORRISPONDENTE LONDRA - Adesso sente addosso tutto il peso del mondo. E tutta la solitudine della Corona. Il principe William è chiamato in queste ore alla prova più difficile della sua ...