La prima volta del mister | Lavoro e impegno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) "Fare peggio di domenica a Cenaia è impossibile, quindi margini di miglioramento ci sono, ma l’importante, a questo punto, è lavorare a livello mentale nella testa dei giocatori, che ora sono in confusione, e far capire loro che sono in grado di fare cose importanti per uscire, con gli allenamenti, da una situazione difficile. Io sono un allenatore anomalo, non lo faccio per, ma per passione. Non accetto compromessi. Dopo esperienze importanti mi sono fermato per alcuni anni. Ora ho ritrovato lo spirito e l’entusiasmo". Idee chiare quelle che ha esposto l’allenatore Roberto Malotti, che ieri pomeriggio ha diretto l’allenamentodella conferenza stampa. "Nel campo di calcio ci sono gli stessi problemi della vita che vanno risolti con il sacrificio e con il– dice il–, cercando di portare ...