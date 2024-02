La prima puntata di Sanremo vista dall' Ariston

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Laserata della 74esima edizione del Festival disi apre con la fanfara dei carabinieri. Quando entra, Amadeus si fa un vistoso segno della croce e va infila a baciare moglie e figlio. Patria, Dio e Famiglia. E in mezzo Mengoni. Tanti dei 30 cantanti in gara sono vestiti di bianco (non hanno paura di macchiarsi?), a partire da Sangiovanni vestito da Papa Francesco (ma quello boro generato’AI), anche la taglia dell’abito è quella di Bergoglio. Fiorella Mannoia canta scalza: quello che le donne non calzano. E all’è subito emergenza verruche. Un cantante via l’altro, ma sono 30, non si finisce mai. Gli ospiti dellaserata sono solo sportivi: un messaggio (rosicone) a Sinner. Bene Annalisa, Angelina, Rose Villain un po’ Anna ...