La pizza romana di 180g cambia quartiere | terza sede per l’insegna di Jacopo Mercuro

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Sarà ildi San Paolo, nella zona sud di Roma, ad ospitare dal mese prossimo la nuovadi, celebre pizzeria, già con due sedi a Centocelle, che qui si focalizzerà sul take away.è uno dei protagonisti del rinascimento e dell’evoluzione della: dagli studi di legge e una carriera avviata da avvocato alla passione travolgente per lieviti e farine, un'epopea di successo e abnegazione la sua. Tanta ricerca e sperimentazione lo hanno portato dal focus sullain teglia (prima con Mani in Pasta nelOstiense a Roma, poi Pizzottella a Milano) all’attenzione per latonda ...