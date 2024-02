La nuova Ducati del Team VR46 è pronta a giocarsi la vittoria in MotoGP

Tanti cambiamenti sullo schieramento, tra cui esordienti di alto livello pronti a lasciare il segno nel WorldSBK ...Secondo giorno di test della MotoGp a Sepang in Malesia, con Jorge Martin su Ducati Pramac per ora in testa in 1:57.273 (oltre due decimi meglio della pole record 2023 di Bagnaia). Lo spagnolo, Bagnai ...(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Secondo giorno di test della MotoGp a Sepang in Malesia, con Jorge Martin su Ducati Pramac per ora in testa in ...