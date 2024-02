La metamorfosi di Zac Efron da poster boy ad attore di serie A in 10 film

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Trentasei anni e oltre venti di carriera, Zacha avuto la fortuna/sfortuna di diventare mostruosamente famoso in tutto il mondo con ilper la tv della Disney High School Musical nel 2006. Perché essere il ragazzo dei sogni di un’intera generazione di adolescenti comporta un prezzo da pagare. Come convincere il pubblico che si può, crescendo, diventare altro? MCDIRCL EC021 Zacal cinema in questi giorni con The Warrior - The Iron Claw Courtesy Everett Collectionun passo alla volta, non tutti nella direzione giusta, sembra esserci riuscito. Il 1^ febbraio arriva al cinema il suo nuovo, The Warrior - The Iron Claw, in cui interpreta il campione di wrestling Kevin Von Erich. Un successo di pubblico in America dove è già stato distribuito e anche di critica. Sotto, i dieci ...