La manifestazione Piace la ’Bisenzio race’ Di corsa lungo il fiume

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Otto ore diilBisenzio. Buon successo per la prima edizione della "Bisenzio Race". Tanti gli atleti super marathon che hanno voluto partecipare. Quattrocentoottanta minuti disenza mai fermarsi, su un circuito di 6 km da ripetersi dalle 8.30 fino alle 16.30. A vincere, tra gli uomini, è stato Leonardo Castro (Gs Maiano) che ha percorso 14 giri per un totale di 89 km e 900 metri. Con 500 metri percorsi in meno, secondo sul podio è arrivato Matteo Sansoni (Us Nave), mentre al terzo posto si è piazzato l’ultramaratoneta pratese Antonio Mammoli, con 88 km e 640 metri percorsi. A livello femminile Lavinia Ionescu (Podistica San Salvo) ha percorso 81 km ed ha preceduto la lombarda Maria Ilaria Fossati (Bergamo Stars), mentre al terzo posto è giunta Azzurra Agosti (Vegan runners). Insieme all’ultra ...