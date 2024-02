La malattia di Giovanni Allevi | cosa è il mieloma multiplo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)torna a suonare sul palco di Sanremo 2024 dopo lache ha segnato un periodo difficile. Il pianista ha dovuto affrontare per oltre un anno la dura battaglia contro la, senza mai arrendersi, con il supporto di famiglia, amici e colleghi potrà tornare finalmente sulle scene. L’annuncio delè stato per tutti un duro colpo, unache colpisce il sistema osseo e che quindi nel suo caso, oltre impedirgli le normali attività quotidiane, rendeva impossibile suonare. Cos’è ildi cui soffre/foto Ansa (cityrumors.it)L’annuncio a giugno 2022, il percorso difficile, le sue pochissime foto pubblicate attraverso i social per dare informazioni ai follower ...

Il pianista e compositore ascolano salirà sul palco del Festival, poi inizierà un tour di concerti: "Siamo contenti. Non è stata una passeggiata ma oggi sta molto meglio" ...