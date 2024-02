La madre di Giògiò Cutolo a Sanremo | Pollice Aiam | “Un bel momento anche per la musica”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Tra i tanti momenti emozionanti della prima serata del Festival di, va sicuramente ricordato quello di Daniela Di Maggio, ladi Giovanbattista, barbaramente ucciso a Napoli al culmine di una lite per un parcheggio. Tutti ormai lo conoscono come Giò Giò. Aveva ventiquattro anni ed è stato freddato da tre colpi di pistola, uno dei quali alla schiena, sparati da un minorenne, dopo che lui era intervenuto per aiutare un amico. Giovanbattista era un musicista e faceva parte della Nuova Orchestra Scarlatti. Aveva partecipato a un’audizione per entrare a far parte dell’orchestra del Teatro Ariston durante il Festival di. Ladi, l’esperto: “Un belper la ...