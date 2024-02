La guerra del pallone

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il fuoco che covava sotto la cenere da tempo è diventato visibile all'ora di pranzo del day after della sfida scudetto tra Inter e Juventus. Avversarie sul campo a San Siro solo poche ore prima, le due società si sono trovate allineate su un tema centrale per il futuro del calcio italiano: la riforma della Serie A con il taglio delle squadre da 20 a 18. Inter, Juventus e Milan; le grandi del Nord in sicura minoranza dentro l'assemblea della Lega Serie A, ma convinte di dover rovesciare sul tavolo della contesa il proprio peso perché quelli che si aprono sono mesi in cui si scrivono i nuovi scenari del. In Italia ed Europa. Un'alleanza che non deve sorprendere e non è nemmeno una prima volta in assoluto. La differenza rispetto al passato è che l'incontro a tre separati rispetto agli altri presidenti, prima dell'assemblea e con una posizione così radicale, sia ...