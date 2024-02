La fuga dei medici | I professionisti ci sono se si creano posti di grande competenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) LECCO Marco Trivelli, 59 anni, è il nuovo direttore dell’Asst di Lecco. È a capo della l’azienda più importante del territorio, non solo perché "produce" salute, ma anche perché conta 3.200 dipendenti, tre presidi ospedalieri e una decina di poliambulatori e servizi territoriali, per un bilancio di 400 milioni di euro. Il nuovo dg è uno dei pochi manager della sanità lombarda a non essere un medico: è laureato in Economia aziendale. Prima di approdare a Lecco, è stato numero uno del Welfare di Regione Lombardia, del Niguarda, dei Civili di Brescia e dell’Asst della Brianza. Tra operatori sanitari in, reparti che chiudono e liste d’attesa infinite ha ereditato una situazione difficile. La sua prima impressione sulla sanità lecchese? "Molto buona. È una sanità forte, sia sul fronte ospedaliero, sia per quanto riguarda la sanità territoriale. Qui ci ...