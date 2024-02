La foto di un orso bianco che dorme su un «letto di ghiaccio» ha vinto il concorso Wildlife Photographer of the Year

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Si intitola «Ice bed» – in italiano, «di» – lache si è aggiudicata il premioof the, il concinternazionale che dal 1965 è promosso dal BbcMagazine e al quale dal 1984 partecipa anche il Museo di Storia Naturale di Londra. Lo scatto, già diventato iconico, immortala unadntato su un piccolo iceberg alla deriva. Un’immagine che evoca un senso di tenerezza ma che al tempo stesso mette in guardia dagli effetti dei cambiamenti climatici. A scattare lavincitrice del concè Nima Sarikhani, che in realtà non è ungrafo professionista ma il fondatore di un’azienda di ...