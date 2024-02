La foto di Taylor Swift con una maglietta anti-Trump è falsa

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il 6 febbraio 2024 è stata pubblicata su X unadella cantante statunitensecon unadove si legge la scritta «Nope, not again!» (in italiano, «No, non ancora»). Si tratta di un messaggio contro la possibile rielezione di Donaldalle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Nella lettera O della parola «Nope» compaiono infatti una cravatta rossa e dei capelli biondi che ricordano l’ex presidente statunitense Donald. Lo stesso slogan presente sullafa il verso a quello del politico repubblicano «Make America great again», utilizzato nella sua campagna elettorale del 2016. L’immagine oggetto di analisi è modificata e veicola una notizia. Innanzitutto, in passato ...