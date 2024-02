La Finanza | Evasore fiscale seriale Sequestrati immobili per 12 milioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Aveva messo a punto un complesso sistema che, attraverso venditeari fittizie, generava crediti Iva immediatamente reinvestivi nel mattone, eludendo ogni possibile accertamento erariale. I militari del Comando provinciale di Pavia della Guardia dihanno applicato la misura cautelare patrimoniale emessa dal Tribunale di Milano nei confronti di un imprenditore settantenne di Gropello Cairoli che risultava nullatenente: gli sono statiper un valore di oltre 12. Per risalire a lui gli investigatori delle Fiamme gialle, coordinati dal sostituto procuratore di Pavia Andrea Zanoncelli, hanno effettuato un lungo e complesso lavoro perché, per tenere lontani da sé gli occhi del Fisco, l’imprenditore utilizzava una quantità di “società schermo“, 28 in totale, con ...