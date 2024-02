La diagnosi di tumore è stata una sorpresa Ma tra fratture a cavallo | operazioni all' ernia e interventi alla prostata | non è la prima volta che il monarca si mostra in tutta la sua fragilità

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La regina Elisabetta èsul trono per settant’anni vantando una salute da ragazzina. Forse è per questo che nessuno si aspettava che re Carlo potesse ammalarsi di cancro, pochi mesi dopo l’incoronazione. Per carità, è vero: il benessere fisico non si trasmette per osmosi. E il fatto che la compianta sovrana fosse fisicamente una roccia non significa che necessariamente lo dovesse essere anche il figlio. Ammettiamolo, però: siamo così stati tanto abituati a vedere la capofila dei Windsor in forma smagliante che scoprire che il nuovo sovrano – a fine gennaio operatopro, negli stessi giorni in cui un altro membro top della famiglia, Kate Middleton, ha subito un’importante intervento addominale, ndr – ha un ...