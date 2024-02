La crisi nel Mar Rosso non ha ancora effetti sui prezzi Un’analisi

L'ambasciatore Stefano Stefanini, senior advisor dell'Ispi, ex consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ed ex ... (fanpage)

"Se per arrivare da questa parte del Mediterraneo bisogna circumnavigare l'Africa, ciò determina un costo maggiore per gli operatori, che può ... (today)

Catene e ipocrisie : nelle carceri italiane situazioni anche peggiori

Le condizioni in cui Ilaria Salis è detenuta da quasi un anno in Ungheria non sono sicuramente degne di un Paese civile. Come ha denunciato il ... (iltempo)