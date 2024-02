La copertura 5G di WINDTRE cresce anche a febbraio

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)ha incrementato la5G in Italia. Ecco i dati dichiarati dall'operatore. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

panorama italiano delle telecomunicazioni è in continua evoluzione e WindTre sta giocando una carta strategica nel settore del 5G.Fondamentale nell’offerta telefonica di ogni operatore e senza alcun dubbio lo switch graduale ma progressivo alla rete 5G, ogni operatore infatti si sta dota ...L’operazione prevede l’acquisto del 100% di una newco in cui confluiranno tutte le attività con l’esclusione di Tessellis, la ex Tiscali di cui Opnet è azionista al 59,26%. Nel “pacchetto” anche le fr ...