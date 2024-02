La classifica della prima serata di Sanremo 2024 | voto stampa

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Al terminedel Festival discopriamo anche ladelle canzoni in gara. Si tratta di unaparziale che svela solo le prime 5 posizioni, su 30 artisti esibitisi al Festival. Sul finiresanremese, Amadeus svela le 5 canzoni più apprezzate e più votate dalla giuriasalanelladi martedì 6 febbraio. Ad esprimersi i giornalisti accreditati al Festival e la salatv e web. Nota di merito per Marco Mengoni, un eccellente co-padrone di casa con il Direttore Artistico Amadeus. Nota di merito anche per La Sad, nonostante un’esibizione non esattamente ...