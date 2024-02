La classifica dei brani di Sanremo 2024 più ascoltati su Spotify | primo posto Annalisa | sul podio Geolier

Sarà la volta buona per Annalisa , sei partecipazioni al Festival in tredici anni di carriera (arrivando peraltro sul podio una sola volta, nel 2018 ... (ilmattino)

Ieri è andata in onda la prima puntata del 74esimo Festival della Canzone italiana di Sanremo . In gara per l’ambito titolo ben 30 cantanti. Il direttore artistico di questa edizione, Amadeus , ha ...Si giocherà nel week-end la 24^ giornata del campionato di Serie A. Questa la classifica aggiornata. Di seguito il programma delle gare:Venerdì ore 20.45 Salernitana-Empoli:Sabato ore 15 Cagliari-Lazi ...Smaug-72B è stato eletto da Hugging Face come il migliore sistema AI al mondo per l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP).