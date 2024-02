La Cina dichiara guerra al mercato | auto green a 20mila euro | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ormai èaperta. Sui listini delle elettriche. Con le asiatiche che se le suonano di santa ragione per conquistare il, trovando i competitorpei in difficoltà e gli americani che confidano nei modelli Tesla iperincentivati. Ieri è stata annunciata la netta “sforbiciata” dei listini da parte di BYD con prezzi finali che- secondo le tabelle del piano incentivi 2024 possono partire da 20 milacirca per il Suv compatto 100% elettrico Dolphin. È una vera e propriadei prezzi - ormai piuttosto diffusa nel settore delle zero emissioni (Tesla docet)- quella scatenata dal marchio cinese che, grazie anche a listini sempre più “abbordabili”, nel quarto trimestre 2023 ha strappato alla casa di Elon Musk il titolo di produttore dielettriche più venduto al mondo. ...