La catena OVS recluta personale

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Nuovi posti di lavoro nella moda con OVS. La notadi negozi di abbigliamento e accessori seleziona varie figure per assunzioni anche in Toscana. In particolare, si cercano addetti alla vendita e magazzinieri. Per gli addetti alla vendita, la selezione è rivolta a candidati che abbiano preferibilmente maturato un’esperienza precedente presso aziende del Fashion Retail e che posseggano capacità di problem solving, attitudine al lavoro in team, uniti a ottime doti dialettiche e relazionali. É gradita la conoscenza del fashion system e delle tecniche di visual merchandising. Completa il profilo la conoscenza di una o più lingue straniere. Per quanto riguarda i magazzinieri, i candidati ideali hanno preferibilmente avuto un’esperienza precedente presso aziende del Fashion Retail e conoscono una o più lingue straniere. Sarà considerato titolo preferenziale la ...