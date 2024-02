La capolista Trullo | Halley | domenica vale doppio la partita a Pesaro»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Missione compiuta per laMatelica che ha centrato l’accesso al play-in gold, cioè il primo obiettivo con due turni di anticipo. I ragazzi di coachsono in vetta al girone e vanno alla seconda fase come una delle prime quattro in classifica. Ora lanon può mollare la presa.c’è lo scontro diretto sul campo dell’Italservice, anch’essa già sicura di essere nel quartetto di testa. "Da un paio di settimane – sottolinea Antonio, coach dei matelicesi – ci alleniamo con tutti i giocatori a disposizione, con la giusta voglia di fare e con un nuovo elemento (Ivan Morgillo, foto) che ci ha dato qualcosa in più in alcune situazioni. I risultati si vedono: la squadra è mentalmente pronta, sono contento. Peccato per quei 20 giorni in cui, allenandoci in ...