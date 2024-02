La Camera USA non approva il disegno di legge del GOP sugli aiuti a Israele

La Camera Usa ha boccia to l' impeachment contro il segretario degli Interni , Alejandro Mayorkas, accusato dai repubblicani di essersi rifiutato di ... (quotidiano)

Camera Usa boccia legge per aiuti separati a Israele

La Camera Usa ha bocciato il disegno di legge, proposto dai repubblicani, per separare gli aiuti ad Israele da quelli all'Ucraina e a Taiwan, come ... (quotidiano)