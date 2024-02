La camera ipobarica non è più vietata in Italia! Superata la legge antidoping | ci si uniforma al resto del mondo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) “Non è vietato l’utilizzo della; l’atleta che ricorre a tale pratica deve rimanere sotto stretto controllo del medico sportivo sia prima che dopo l’utilizzo della“. Parole riportate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2023, a pagina 793. In Italia non è più dunque vietato l’impiego di questa strumentazione e cessa così di esistere il divieto previsto nella legga penale376/2000. Gli atleti italiani potranno così affidarsi allasenza doversi allenare in alta quota e il Bel Paese sia quanto accade neldel, visto che il Codice mondiale della Wada non prevedeva il divieto. Alle nostre latitudini, infatti, la tenda o ...

"Non è vietato l’utilizzo della camera ipobarica; l’atleta che ricorre a tale pratica deve rimanere sotto stretto controllo del medico sportivo sia prima che dopo l’utilizzo della camera ipobarica". P ...Sulla Gazzetta Ufficiale la cancellazione del divieto che era inserito nella legge penale antidoping 376/2000. Adesso gli atleti italiani potranno usarle come i loro colleghi di tutto il mondo, senza ...Era una difformità giuridica, per non dire un’ingiustizia sportiva per tutti gli sportivi: la camera ipobarica non è più doping. L’Italia si adegua al resto del mondo, dopo anni, dopo una vita. La Gaz ...