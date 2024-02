Kvaratskhelia | dalle critiche al ritrovo della forma fisica

Aurelio De Laurentiis ha svelato di aver convocato i procuratori di Kvicha Kvaratskhelia nel suo ufficio per parlare del rinnovo del georgiano. Se Osimhen andrà via potrebbe essere proprio ...Aurelio De Laurentiis ha dato una notizia tanto attesta per i tifosi del Napoli che aspettavano questo momento, c’entra il contratto di Kvaratskhelia Manca ormai poco a… Leggi ...Khvicha Kvaratskhelia contro l'Hellas Verona ha realizzato la rete che è valsa i tre punti ed è stato senza dubbio il migliore in campo.