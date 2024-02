Koopmeiners va in Premier | Juventus e Napoli beffate | le ultime

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Beffa incredibile persi è d’improvviso avvicinato allaLeague. Ledi mercato sull’olandese. Continua a rappresentare uno dei nomi più caldi in ottica mercato di Serie A Teun. Il calciatore olandese, infatti, in quel di Bergamo si è fin qui reso protagonista di sontuose prestazioni in maglia Atalanta, mantenendosi sugli standard passati già valsi l’interesse dei club di mezza Europa. Ad oggi, quindi, per l’ex AZ sono 5 gol e 3 assist in 19 gare di Serie A, con netti margini di miglioramento nonché insistenti voci di mercato provenienti dall’estero, in particolare dallaLeague. Due i club finiti d’un tratto sulle tracce di, e che minacciano quindi di portare via dall’Italia il ...