Koopmeiners | il retroscena | “Respinti i 48 milioni offerti dal Napoli” Ora entra in scena la Juventus

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), il talento ambito: iloffrì 48, ora lainsul desiderio del centrocampista olandese. Nel mondo del calcio, il mercato delle trattative è sempre in fermento, e questa volta il protagonista è Teun, il gioiello olandese dell’Atalanta. Il centrocampista sembra essere al centro di una competizione tra due grandi club italiani: ile la. Secondo le voci di mercato, ilaveva presentato un’offerta sostanziosa di 48di euro per convincere l’Atalanta a cedere il talentuoso giocatore nei mesi scorsi. Tuttavia, nonostante l’offerta allettante, l’Atalanta ha resistito, dimostrando ...

La Juve fa come...l'Inter. In che senso, vi chiederete Scandagliando il mercato alla ricerca di quella qualità che, unità all'esperienza (si legga carta d'identità un po' pesante), può accrescere il ...Andrea Ranocchia ha svelato che nel 2014 stava per diventare un giocatore della Juve. Ecco le sue parole Nel corso del podcast Frog Talks, Andrea Ranocchia ha svelato un retroscena del 2014. PAROLE – ...Il Napoli presentò un'offerta all'Atalanta di 48 milioni per prendere il gioiello dell'Atalanta Teun Koopmeiners. Ora, c'è la Juventus sulle sue tracce.