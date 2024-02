Klaassen | tocca a te! Senza Frattesi più spazio | fiducia Inzaghi

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L’Inter dovrà fare i conti con l’infortunio perche accorcia le rotazioni a centrocampo.l’ex Sassuolo ci sarà più: l’olandese ha ladiOCCASIONE –ha raccolto la miseria di 70? minuti stagionali in Serie A. Ma, nelle prossime settimane, il dato potrebbe aumentare: l’infortunio diha scombinato i piani di, che vede le sue rotazioni a centrocampo accorciarsi ed è pressoché certo che, in caso di necessità, si affiderà all’olandese ex Ajax.è già entrato nei minuti finali di Inter-Juventus: una testimonianza dellacheripone nel centrocampista, buttato nella mischia in un momento delicato di ...

È bastato un gol a decidere il Derby d'Italia tra Inter e Juventus, che erano divise da un solo punto per la corsa allo Scudetto. Una vittoria importante per i nerazzurri, che festeggiano grazie alla ...Inzaghi, come sostituti a gara in corso, può contare su Sensi, 65 minuti in stagione e prossimo al trasferimento al Leicester, e sull'olandese Klaassen, soggetto fin qui misterioso. Sarà una notte ...Al di là dell’obbligo di sostituire due titolari (Barella sta lavorando in modo specifico per essere al top contro i bianconeri), il problema è anche quello di non avere alternative in mediana, oltre ...