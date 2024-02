Kanye West | Bill Maher ha cancellato un' intervista di due ore col rapper perché è un incantevole antisemita

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il conduttore americano ha deciso di non mandare in onda un'al famoso cantante per un motivo ben preciso.ha raccontato di averto per ben due ore ilnel suo podcast Club Random, ma di aver deciso di non pubblicarla a causa delle esternazioni, giudicate antisemite, del cantante. "Pensavo che sarebbe stato un momento di apprendimento. Siamo stati qui per due ore. Tra l'altro, ci siamo divertiti molto, è stato fantastico. È un. E, tra l'altro, non è l'unico in America a pensarla così. Non è che gli ebrei siano universalmente amati al di là di" ha attaccato. La dura accusaha ...