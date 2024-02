Juventus | Chiesa già in gruppo | Vlahovic ancora a parte

In casa Juventus , il giorno dopo la sconfitta contro l'Inter nel derby d'Italia perso per 1-0 dai bianconeri al Meazza domenica sera,... (calciomercato)

Federico Chiesa si è fermato, di nuovo. Rientrato appena in tempo per sfidare l'Inter almeno a partita in corso, dal terreno di San... (calciomercato)

Juventus in campo dopo il giorno di riposo concesso alla squadra da Allegri per metabolizzare il ko contro l'Inter: buone e cattive notizie dall'attacco. Federico Chiesa è infatti tornato a lavorare ...Il club bianconero può raggiungere l’intesa con il calciatore in scadenza di contratto nel giugno 2025 Ripartirà dall’Allianz Stadium la marcia in campionato della Juventus il prossimo lunedì sera con ...Chiesa-Vlahovic, Massimiliano Allegri sorride a metà. Le ultime dalla Continassa in vista della gara di campionato contro l'Udinese ...