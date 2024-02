Juventus | avanti tutta su Koopmeiners | il prezzo | la formula | i contatti

Il derby d’Italia tra Inter e Juventus è concluso, ma per le strade di Milano regna in caos. I vigili urbani sono assenti, impegnati in ... (sportface)

Il posticipo di domenica Inter-Juventus, trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, è stato il match più visto di sempre in Italia tra quelle trasmesse dalla piattaforma di sport in streaming, da quando ...I giochi non sono ancora fatti e in ogni caso il risultato finale poco avrebbe cambiato, ma il successo dell’Inter sulla Juventus nel big match di San Siro può indirizzare il campionato sulla strada ...Allegri Juve, quale futuro La rivelazione in ESCLUSIVA: «Ci sono questi motivi per andare avanti insieme» Gianluca Oddenino de La Stampa ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue dichiaraz ...