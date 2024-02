Juve | la difesa a 3 e Chiesa e Yildiz insieme Una soluzione possibile già oggi?

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Massimiliano Allegri ha rivelato al termine di Inter-ntus di avere fatto un pensiero all’ipotesi tridente nel corso del secondo tempo Massimiliano Allegri ha rivelato al termine di Inter-ntus di avere fatto un pensiero all’ipotesi tridente nel corso del secondo tempo. O se non volete chiamarlo così, comunque la coesistenza di Vlahovic con: tutto da verificare come si sarebbero divisi il campo, con il serbo sicuramente terminale centrale, mentre l’italiano e il turco teoricamente amano la stessa zona di centro-sinistra, dalla quale poter rientrare sul piede forte. Le ragioni di equilibrio hanno sconsigliato l’opzione al mister bianconero. Non c’è la controprova su come sarebbe andata a finire, naturalmente. Ma resta il fatto che lanon ha trovato distanze e compattezza, ...