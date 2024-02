John Travolta a Sanremo 2024 | i film | il successo | l’amore per la famiglia E il dolore per il figlio Jett e la moglie Kelly Preston

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il carismatico Tony Manero ("La febbre del sabato sera") o il brillantinato Danny Zuko ("Grease"). Ma anche Vincent Vega, iconico gangster per Quentin Tarantino ("Pulp Fiction"). Non solo. Ci sono anche James Ubriacco, amatissimo papà-pilota degli anni Novanta ("Senti chi parla"). E la travolgente Edna Turnblad ("Hair Spray") o l’avvocato Robert Shapiro ("American Crime Story"). Sono solo alcune delle più celebri "maschere" indossate da, attesissimo ospite internazionale della seconda serata del Festival (in programma questa sera, mercoledì 7 febbraio). Il ritorno Quella sul palco dell'Ariston per l'attore (ma anche ballerino e cantante) non sarà una prima volta.partecipò al Festival del 2006, condotto da Giorgio Panariello, Ilary Blasi e Victoria Cabello. E proprio con quest'ultima fu protagonista – tra le ...

Scaletta seconda serata , i 30 big in gara si sono esibiti ieri all'Ariston con i loro brani per il Sanremo 2024 . Dopo 5 ore di diretta abbiamo un ... (ilmessaggero)

Sanremo – Qualcuno lo avrà dimenticato, ma John Travolta è già stato ospite a Sanremo. In un’edizione non proprio memorabile: correva l’anno 2006, festival targato Giorgio Panariello, accompagnato da ...Tra gli ospiti c’è grande attesa per il ritorno di John Travolta, per la seconda volta a Sanremo e per il cast della serie che fa impazzire gli adolescenti, Mare Fuori, che parlerà di violenza di ...Diteci la verità: vi è cambiata la vita, come aveva promesso Mengoni ieri sera aprendo la prima puntata del Festival A noi, più che altro, è cambiato il ritmo del ...