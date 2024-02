Jennifer Aniston finge di non conoscere David Schwimmer nello spot del Super Bowl con Ross e Rachel

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Le due star di Friends sono protagoniste di unoesilarante per ilsono tornati in unopubblicitario realizzato in occasione dell'imminenteper Uber Eats, che include altre star comeBeckham, Victoria Adams, Usher e Jelly Roll. La gag esilarante gioca sulla partecipazione di entrambi alla sitcom Friends, nella quale hanno interpretatoGeller eGreen, in un tira e molla durato dieci anni. Tuttavia, il loro incontroprende una piega imbarazzante quandosembra non ri, ...

Jennifer Aniston e David Schwimmer sono tornati in uno spot pubblicitario realizzato in occasione dell'imminente Super Bowl per Uber Eats, che include altre star come David Beckham, Victoria Adams, ...Come ogni anno, anche in questo 2024, arriva il Super Bowl e con lui decine e decine di spot che a volte creano reunion di celebri attori. Questo è quello che è accaduto a Jennifer Aniston e David Sch ...Jennifer Aniston e David Schwimmer danno vita a una divertente reunion di Friends nello spot di Uber Eats realizzato per il Super Bowl ...