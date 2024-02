James Gunn | Non avrei potuto continuare a lavorare con Marvel nemmeno se avessi voluto per questioni legali

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Sembra che l'ormai co-CEO dei DC Studios non possa più tornare "legalmente" aper ilCinematic Universe. Quandoè stato originariamente licenziato dallaed estromesso dal terzo film di Guardiani della Galassia dopo la polemica emersa su alcuni vecchi tweet ritenuti offensivi,è passato alla DC per dirigere Suicide Squad per la Warner Bros. prima di essere riassunto dallaper terminare il film. Da allora Gun è stato ingaggiato per dirigere i DC Studios insieme a Peter Safran e questo sembra aver sancito la chiusura dei suoi rapporti con la. Ora su Threads è stato chiesto ase ci fosse la possibilità per lui di tornare a dirigere un quarto …