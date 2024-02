Jacobelli: «Inzaghi valorizza rosa. Inter-Juventus, verdetto chiaro» (Di mercoledì 7 febbraio 2024) Xavier Jacobelli ha parlato di Inter-Juventus, big match del campionato di Serie A vinto dalla squadra di Simone Inzaghi. Inter-Juventus – Queste le parole di Xavier Jacobelli nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Cosa ha detto Inter-Juventus di domenica sera? Inzaghi sta valorizzando al massimo la rosa che gli ha messo a disposizione la società, che in questo momento è la più forte della Serie A. La Juventus sta attraversando un percorso di crescita e devi superare degli esami di maturità come quello di San Siro. La Juve non ha superato questo esame, ma ciò non blocca la crescita di una squadra che è l’unica a tenere il passo dell’Inter. Ci sono ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di mercoledì 7 febbraio 2024) Xavierha parlato di, big match del campionato di Serie A vinto dalla squadra di Simone– Queste le parole di Xaviernel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Cosa ha dettodi domenica sera?stando al massimo lache gli ha messo a disposizione la società, che in questo momento è la più forte della Serie A. Lasta attraversando un percorso di crescita e devi superare degli esami di maturità come quello di San Siro. La Juve non ha superato questo esame, ma ciò non blocca la crescita di una squadra che è l’unica a tenere il passo dell’. Ci sono ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Empoli, il mercato è da 6,5: i rinforzi in attacco basteranno per colmare il vuoto lasciato da Tommaso Baldanzi Empoli, il mercato è da 6,5: i rinforzi in attacco basteranno per colmare il vuoto lasciato da Tommaso Baldanzi Carlo Alberto Pazienza Ad una settimana dalla fine del mercato sembrava un’operazione c ... Empoli, il mercato è da 6,5: i rinforzi in attacco basteranno per colmare il vuoto lasciato da Tommaso Baldanzi Carlo Alberto Pazienza Ad una settimana dalla fine del mercato sembrava un’operazione c ...

" Xavier Jacobelli ha parlato a TMW Radio della super sfida di domenica: “In casa Juventus c’è chiaramente la mano di Allegri e non a caso si parla di una sua conferma per il ...

Arriva una clamorosa ipotesi per il futuro della panchina dell’Inter in caso in cui Simone Inzaghi non dovesse riuscire a vincere lo scudetto quest’anno, in lotta contro la Juve. Il tecnico potrebbe s ...