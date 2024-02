Italia-Ungheria oggi in tv | orario Mondiali pallanuoto 2024 | programma e dove vederla

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Con un giorno di anticipo rispetto a quanto accadrà per il Setterosa, arriva, mercoledì 7 febbraio, il primo match importante per il Settebello nella rincorsa verso l’ultima opportunità di qualificazione ai Giochi Olimpici di Pariginellamaschile: aidi Doha, in Qatar, sono infatti a disposizione gli ultimi quattro slot per volare in Francia. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 18.30 Nel Gruppo D l’affronterà, alle ore 18.30ne, l’: per il Settebello si tratta dello scontro decisivo per il primato nel raggruppamento, che mette in palio il pass diretto per i quarti di finale, mentre nell’altro match del girone di sfideranno ...