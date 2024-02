Istituita Giornata nazionale Agricoltura | ok Camera a ddl

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La proposta di legge che riconosce l'agricoltore come 'custode dell'ambiente e del territorio' e istituisce la 'dell'Argicoltura' passa nell'Aula della, alla presenza del sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra, con 198 sì, 56 astenuti, nessun voto contrario. Il provvedimento, che era già stato licenziato a luglio dal Senato, non appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sarà legge.

