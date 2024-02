Istat | commercio chiude 2023 di passione | pesano inflazione e calo potere d’acquisto

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) A dicembreha stimato, per le vendite al dettaglio, uncongiunturale dello 0,1% in valore e dello 0,5% in volume. Sono in diminuzione le vendite dei beni alimentari in valore e in volume (rispettivamente -0,2% e -0,9%) e quelle dei beni non alimentari in volume (-0,2%), mentre sono stazionarie quelle in valore. Nell’ultimo trimestre del, in termini congiunturali, le vendite al dettaglio aumentano in valore (+0,3%) e subiscono una flessione in volume (-0,2%). Le vendite dei beni alimentari crescono in valore (+0,3%) e diminuiscono in volume (-0,2%) mentre le vendite dei beni non alimentari non subiscono variazioni in valore e calano in volume (-0,2%). I risultati delNel complesso delle vendite al dettaglio in valore crescono del 2,8% rispetto all’anno ...