Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Netanyahu | «Ho ordinato all' esercito di avanzare verso Rafah» Hamas | «Una nostra delegazione diretta al Cairo»

Le notizie di mercoledì 7 febbraio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Hamas apre sul rilascio degli ostaggi, per Tel Aviv «condizioni ... (corriere)

Hamas-Israele - tregua : cosa dicono le proposte

Tel Aviv propone un cessate il fuoco per un mese e mezzo ma non si sbilancia sulla fine della guerra. Hamas avanza un piano in tre fasi (wired)